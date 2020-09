Grünen-Umfrage zu Weimarer Schulwegen

Intensiv widmen wollen sich Weimar Bündnis-Grüne dem Thema Schulwegsicherheit – und zwar mit allen Bereichen Fuß-, Fahrrad- und Busverkehr. Dazu haben sie Eltern und Schüler dazu aufgerufen, ihre alltäglichen Erfahrungen einzubringen. Die Fragen dazu lauten unter anderem: An welchen konkreten Stellen auf Schulwegen besteht dringender Verbesserungsbedarf? Welche Wünsche und Bedürfnisse haben Weimarer, um den Schulweg sicherer zu machen? Hinweise sind bis 20. September über ein Formular auf www.mobil-in-weimar.de oder per E-Mail unter info@gruene-weimar.de erbeten. Die Ergebnisse der Umfrage sollen in die Stadtratsarbeit der Grünen einfließen sowie gesammelt an die Stadtverwaltung übergeben werden.