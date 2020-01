Kranichfeld. Die Servicepauschale, die Eltern von Kindergartenkindern künftig in und um Kranichfeld zahlen müssen, ist erneut Thema in der VG-Versammlung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünes Licht für VG-Etat

Eher informativen Charakter trägt am Montag, 3. Februar, die nächste öffentliche Sitzung der Kranichfelder Gemeinschaftsversammlung. VG-Vorsitzender Fred Menge gibt unter anderem die Würdigung des VG-Haushaltes durch die Kommunalaufsicht, aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen für den Unfallschutz von Kindern und Jugendlichen in Feuerwehren sowie den aktuellen Stadt zur Servicekostenpauschale in den Kindergärten bekannt. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Verwaltungsgebäude an der Kranichfelder Alexanderstraße.