Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundlos angegriffen und geschlagen - Automaten gestohlen - Einbrecher und Spiegeltreter

Drei Jugendliche grundlos angegriffen und geschlagen

Samstagabend gegen 23.15 Uhr erhielt die Weimarer Polizei die Information über eine Auseinandersetzung auf dem Weimarer Wielandplatz. Eine Gruppe von drei Jugendlichen (18 Jahre) hielt sich auf dem Platz auf. Ohne erkennbaren Grund oder vorangegangener Streitigkeit wurde einer der Drei plötzlich aus einer Gruppe von ca. 5 bis 6 Personen heraus ins Gesicht geschlagen.

Eine andere Person der Dreier-Gruppe wollte schlichtend eingreifen und erhielt von einem weiteren unbekannten Täter ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt. Die beiden wurden leicht verletzt und mussten ambulant im Weimarer Klinikum behandelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar (Tel. 03643 882 0) zu melden.

Betrunkene geraten in Streit: Blutende Wunde

Zwei weitere alkoholisierte Streithähne (19 und 16 Jahre) gerieten Samstagnacht gegen 2 Uhr auf dem Platz am neuen Bauhausmuseum aus bislang unbekanntem Grund aneinander. Der 19-jährige schlug dem 16-jährigen dabei einmal ins Gesicht, wodurch dieser eine blutende Verletzung erlitt. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung stationär im Klinikum Weimar aufgenommen werden.

Zwei Automaten in Hohenfelden gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen entwendeten unbekannte Diebe zwei Parkscheinautomaten von einem Parkplatz am Stausee Hohenfelden. Die Täter rissen die Automaten mit roher Gewalt aus den Verankerungen und transportierten diese mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Angaben zur Höhe des Sachschadens und dem Wert des Beutegutes liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Diebe und Spiegeltreter in Apolda

Samstagnacht entwendeten Unbekannte von der Ladefläche eines Kleintransporters diverses hochwertiges Werkzeug, u.a. der Marke „Makita“ im Gesamtwert von ca. 2.000 EUR nachdem sie die auf der Ladefläche befindliche Transportbox gewaltsam geöffnet hatten. Der Transporter parkte zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in Apolda.

Im Zeitraum von 23 Uhr bis 23.30 Uhr traten außerdem Freitagabend Unbekannte aus bisher ungeklärter Ursache gegen den Außenspiegel eines im Eselsweg in Kromsdorf abgestellten Pkw einer 52-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350,- EUR, wobei der Spiegel völlig zerstört wurde.

Schmiererei und Einbrecher in Apolda

Eine Garage im Garagenkomplex der Carolinenstraße / Ecke Grönland in Apolda wurde in der Nacht zu Freitag Opfer von Einbrechern, indem diese das Garagentor gewaltsam öffneten. Kurioserweise entwendeten die Unbekannten aus der Garage weder den darin befindlichen Pkw eines 55-jährigen Apoldaers noch andere lagernde Gegenstände. Der Garageninhaber bemerkte den Schaden erst am Samstagvormittag.

Unbekannte beschmierten zudem die Hauswand einer Apoldaer Drogerie in der Nacht auf Freitag mit einem knapp 4,5 Quadratmeter großen, schwarzen Schriftzug.

Weitere Blaulicht-Meldungen für Thüringen