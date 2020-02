Weimar. Das Mon Ami steht am Rosenmontag vormittags Kopf: Die Mädchen und Jungen der Albert-Schweitzer-Grundschule feiern am Goetheplatz Fasching

Grundschüler feiern im Mon Ami

Die größte Rosenmontagsparty in Weimar steigt am 24. Februar wiederum im Mon Ami. Mit Kind und Kegel rückt dorthin am Morgen die Albert-Schweitzer-Grundschule aus Weimar-West dazu aus. Nach der Eröffnung durch Schulleiter Reinhard Mäder können sich die vermutlich wieder rund 300 Mädchen und Jungen auf Einladung des Schulfördervereins bei Disco und Spielen so richtig austoben. Zum Programm gehören traditionell auch Auftritte von Schülern und Lehrern auf der Bühne im großen Saal.