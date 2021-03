Grundschüler schmücken Weimarer Ortsteile

Weimar. Brunnen und Vereinshaus in Schöndorf und Legefeld werden österlich herausgeputzt

Die Schöndorfer Grundschüler wollen in diesem Jahr den Brunnen vor dem Azurit-Seniorenzentrum auf dem Weimaranerplatz mit buntem Schmuck für Ostern herrichten. Die Mädchen und Jungen haben sich für diesen Donnerstag, 25. März, ab 11 Uhr dazu angekündigt.

Für gewöhnlich bringen sie fertig gebastelte Tannengirlanden und eine grüne Krone mit, die dann vor Ort mit den bunten Eiern geschmückt wird. Das sonst übliche Fest zum Brunnenschmücken, bei dem sich die Kinder und die Senioren zusammen vergnügen, dürfte diesmal wohl der Pandemie zum Opfer fallen. Dennoch würden sich die Bewohner und viele andere Schöndorfer bereits auf den „bunten Lichtblick“ freuen, teilte das Azurit mit.

Bereits einen Tag zuvor setzen Legefelder Grundschüler am Mittwoch, 24. März, ihre Osterschmuck-Aktionen fort. Sie wollen im Rahmen ihres Schulgarten-Unterrichts Pflanztröge und Blumenkästen am Bürger- und Vereinshaus mit Frühlingsblumen neu bestücken und den Zaun um das Gelände mit bunten Ostereiern verzieren. Zuvor hatten sie bereits in der vergangenen Woche am Verkehrskreisel im Ortsteil bunte Eier und Bänder an den Sträuchern angebracht.