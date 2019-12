Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschule Bad Berka: 600 Euro für zwei regionale Projekte

Die Hexenberg-Grundschule Bad Berka hat die Erlöse aus ihrem Adventsmarkt an regionale Projekte gespendet. Jeweils 300 Euro gingen am Freitagvormittag an das Familien- und Jugendzentrum der Kurstadt sowie den Blankenhainer André Dormann, der mit einer Spendenaktion der Lebenshilfe-Wohnstätte in Egendorf eine behindertengerechte, große Holzschaukel bescheren will.

Dormann ist gelernter Schäfer und Schafscherer, arbeitet als Fahrer bei der Diakonie in Blankenhain und vermarktet nebenberuflich veredelte Schafwolle zur Verwendung in Gartenbau und Forstwirtschaft. Seine Tochter ist Bewohnerin der Egendorfer Lebenshilfe-Einrichtung. Im Frühjahr war der 54-Jährige auf dem Hof der Hexenberg-Schule zu Gast und zeigte den Kindern mit zwei lebenden Tieren, wie man Schafen die Wolle abnimmt. Dabei erwähnte er sein Spendenprojekt für Egendorf und weckte damit das Interesse von Schulleiterin Martina König. Sie lud Dormann am Freitag zum Programm mit Liedern und einem kleinen Theaterstück ein, mit dem die Erst- und Zweitklässler sich in die Ferien verabschiedeten. Dabei bekam er die Spende, durch die das Konto für die Schaukel nunmehr bei 1800 Euro steht – voraussichtlich knapp 3000 sind notwendig. Die für Rollstuhlfahrer geeignete Schaukel soll bis zum Sommer fertig sein. Gefertigt wird sie von der Bad Berkaer Firma Stuckatz (Holzarbeiten) und Metallbauer Jesko Bosse aus Keßlar.