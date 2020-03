Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschule Bad Berka: Konkrete Planung erst nach Vertrag

Vor allem Geduld ist gefragt, wenn es um die neue Bad Berkaer Grundschule am Siedlerweg geht: Mitte November, als der Kreis Weimarer Land als Schulträger und Bauherr Sieger und Platzierte des Architektenwettbewerbes ehrte, galt noch ein erster Spatenstich im September dieses Jahres als ehrgeiziges Ziel. Tatsächlich mahlen die Mühlen erheblich langsamer: In ihrer Sitzung am 19. März stimmen die Abgeordneten des Kreistages über die offizielle Vergabe des Architektenvertrages ab. Erst wenn dieser unterschrieben ist, beginnen das Architekturbüro Burger Rudacs aus München und die Landschaftsarchitekten von „El:ch“ aus Berlin mit der konkreten Planungsarbeit, setzen ihren gemeinsamen Siegerentwurf in detaillierte Pläne um.

Seit Mitte November klärte das Bauamt des Kreises in Gesprächen mit den beiden Büros zunächst ab, ob diese das Projekt angehen wollen und die personellen Kapazitäten dafür haben. Parallel ist unter Federführung der Projektverantwortlichem im Bauamt, Andrea Ertel, die Suche nach den benötigten Fachplanern angelaufen – etwa für Elektroinstallation, Heizung/Lüftung/Sanitär, Brandschutz oder Baugrund. Die Frist für die erste beschränkte Ausschreibung (für das Tragwerk) lief in dieser Woche ab, die anderen gehen nach und nach auf den Weg. „Falls alles optimal läuft, könnte ein Beginn des Rohbaus Ende 2021 möglich sein“, so Ertel. Als eine der ersten sichtbaren Veränderungen auf dem Areal soll die zweite Zufahrt entstehen. Offiziell werde das Gelände laut Bebauungsplan über den Siedlerweg erschlossen, so Ertel. Alle Beteiligten sind sich jedoch über die Bedeutung der Zufahrt aus Richtung Tiefengrubener Straße im Klaren. Die soll mit Parkplatz und Wendeschleife so ausgebaut werden, dass über sie der Hauptteil des Bring- und Abholverkehrs morgens und am frühen Nachmittag rollen kann. „Die nötigen Grundstücke sind alle gekauft“, so Ertel. Es gehe jetzt nur noch darum, Details über die praktische Umsetzung mit der Stadt Bad Berka zu klären. Wie deren Bürgermeister Michael Jahn (CDU) betont, sei beim Aufsetzen des entsprechenden städtebaulichen Vertrages aktuell „das Landratsamt am Zug“. Zu klären seien vor allem rechtliche Fragen wie die Widmung der Straße und künftige Zuständigkeiten. Nur wenn diese Zufahrt kommt, entgeht die Stadt einer Klage gegen den Bebauungsplan, welche die Anwohner der Bad Dürkheimer Straße beim Verwaltungsgericht Weimar einreichten und die seitdem ruht. Sie wollen verhindern, dass der Strom der „Elterntaxis“ durch ihre schmale und stille Wohnstraße flutet. Eher skeptisch verfolgen die Lehrer der aktuell noch auf zwei Standorte (Hexenberg und Gymnasium) aufgeteilten Grundschule die Entwicklung. Favorit von Schulleiterin Martina König war ein Entwurf zweier Architekturbüros aus Dresden, der im November aber nur Platz zwei belegt hatte. Das Siegerprojekt, das statt der erhofften vier Räume pro Klassenstufen-Cluster nur drei vorsieht, löste keine Begeisterung aus. Die Grundschüler selbst wählten andere Favoriten, als sie sich in der Ausstellung mit den 19 Entwürfen einen aussuchen durften. Eine Gruppe Lehrer bekam zudem bei einem Besuch Anfang Dezember in der Wartburgschule Münster ein Objekt zu sehen, das sie begeisterte. Katja Quitt schrieb dazu: „Wir Pädagogen hätten uns gewünscht, dass man bei der Auswahl des Entwurfes zum Neubau der Grundschule den Anforderungen für eine zukunftsorientierte Schule – mit Freiarbeit, offenen Unterrichtsformen und Inklusion – besser gerecht worden wäre.“