Weimar. Das SOS-Familienzentrum an der Abraham-Lincoln-Straße bietet ab 17. Juni Gruppenangebote für Familien nach vorheriger Anmeldung an.

Gruppenangebote für Familien

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist das Familiencafé im SOS-Familienzentrum an der Abraham-Lincoln-Straße 37 weiterhin nicht wie gewohnt geöffnet. Als Alternative bietet das Team deshalb an, statt des offenen Nachmittags an zwei Tagen der Woche, jeweils montags und mittwochs von 16 bis 18 Uhr ein Gruppenangebot für fünf bis sechs Familien zu gestalten. Start ist am Mittwoch, 17. Juni. Alle weiteren Termine finden sich auf der Homepage des Familienzentrums. Die maximale Anzahl der Teilnehmenden darf aufgrund des Schutzkonzeptes nicht überschritten werden. Deshalb ist eine verbindliche Anmeldung notwendig.

fz.bufz-weimar@sos-kinderdorf.de oder unter Tel. (03643) 4934422