Gut gemeint ist nicht gleich gut

Jens Lehnert über ein Bollwerkauf der Shakespearestraße.

Im Prinzip bin ich ein Freund klarer Regeln. Das fördert schnelle Entscheidungen und beugt Diskussionen, Missverständnissen oder sogar Unfällen vor. Manchmal halte ich es aber auch mit dem liberalen Gedanken, dass der Markt – oder eben die reale Situation – ein Geschehen ohne Eingriff brauchbar regeln kann.

Im Prinzip begrüße ich es, wenn die Stadt ihren Blitzer – wie derzeit – in der Shakespearestraße postiert. Dort reihen sich Kirche, Kindergarten sowie Grund- und Regelschule auf, deren Besucher alle sicher über die Straße gelangen sollen.

Dann, wenn das Sicherheitsbedürfnis groß ist – zu Beginn und Ende des Unterrichts – scheint der Blitzer, der mitten auf der Fahrbahn steht, die Lage aber eher zu verschlimmbessern. Einerseits schafft er ein Nadelöhr, das die Straße verstopft, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Auto bringen und gleichzeitig Bus und Lieferverkehr des nahen Nahversorgers Platz fordern. Andererseits kostet seine Anwesenheit um die 20 Meter Parkplatz, den sich die Chauffeure des Nachwuchses nun an anderer Stelle suchen – gern auch direkt an Einmündungen, was die Sicherheit nicht gerade fördert.