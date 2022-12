Gute Noten für Sicherheit in Weimar und Umgebung

Weimar. Die Situation auf dem Schwerpunkt Uni-Campus in Weimar soll durch ergänzte Hausordnung entschärft werden.

„Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrem Wohnort oder Ihrem Stadtteil?“ Die Schulnoten, die Leserinnen und Leser dieser Zeitung beim Heimatcheck der Stadt Weimar und dem Weimarer Land ausgestellt haben, können sich sehen lassen. Die Weimarer insgesamt vergaben eine 2,3. Am sichersten fühlen sich erwartungsgemäß die Bewohnerinnen und Bewohner der ländlichen Ortsteile (2,0), am wenigsten sicher jene in den Neubaugebieten (2,8). Diese schneiden damit gleichauf mit der Kreisstadt Apolda ab.

„Wenn die permanente Ruhestörung vom Campus der Bauhaus-Universität durch universitätsfremde Jugendliche einmal ernsthaft bekämpft würde, dann wäre das Leben hier echt fantastisch“, heißt es in einem Leser-Kommentar zum Thema Sicherheit. Ein Schritt in diese Richtung soll die ergänzte Haus-Ordnung der Uni bringen. Diese untersagt nach 22 Uhr größere Menschenansammlungen, Glasflaschen sind ebenso verboten wie das Aufdrehen von Bassboxen, erläuterte Weimars Polizeichef René Treunert gegenüber unserer Zeitung die Ergebnisse, an denen auch die Stadt intensiv mitgewirkt hat.

Witterungsbedingt gebe es zurzeit auf dem Campus keinen Anlass für ein Eingreifen der Polizei. Aber es müsse im Frühjahr beobachtet werden, wohin sich die Treffen verlagern, bei denen vereinzelte Gruppen immer wieder Einsätze provoziert haben. Profitiert hat der Wielandplatz, wo es vorher ständig zu Ruhestörungen kam. René Treunert machte zugleich deutlich, dass ein anderer Platz zum Treffen, sofern er denn von der Stadt gefunden und von den jungen Leuten angenommen werde, „kein Freiraum für alles“ sein könne. Auch dort müssten Regeln eingehalten werden, wenn es um Belange der Nachbarn gehe.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt bei wärmeren Temperaturen ist für die Weimarer Inspektion der Weimarhallenpark. Drogenhandel, Körperverletzungen und Diebstähle kommen dort deutlich häufiger vor als anderswo in der Stadt. Weil das Klientel bekannt sei, hätten aber auch viele Straftaten aufgeklärt werden können, erklärte René Treunert.

Eine Ursache für die Häufung sieht er in der Unübersichtlichkeit des Parks und der schlechten Beleuchtung. Die Polizei wolle daher die Anlage auch mit Diensthunden bestreifen, sagte René Treunert.

Nach einer unlängst im Stadtrat geführten Diskussion zum Thema hat er dringend davon abgeraten, die Beleuchtung dort aus Rücksicht auf die Tierwelt und zum Energiesparen ganzjährig auszulassen. Das schaffe nur zusätzliche Tatgelegenheiten und „unterstützt die Arbeit der Polizei nur bedingt“. Ängstlich aber muss niemand den Park durchqueren, hieß es im Stadtrat. Schließlich gebe es rundherum genügend parallel verlaufende Wege, die beleuchtet sind.

Nach wie vor ein Einsatzschwerpunkt sei Weimar Nord, so der Polizeichef weiter. Hier stehe aber die Ausschreibung für einen Kontaktbereichsbeamten unmittelbar bevor. Wie in Schöndorf und West sei dann auch in diesem Neubaugebiet stets ein Polizist vor Ort. Er sei mit der Stadt bereits auf der Suche nach einem Dienstzimmer für den Kobb.

Im Landkreis zeige die Polizei an einigen Schwerpunkten regelmäßig Präsenz. Als Beispiel nannte er den Parkplatz am Berlstedter Einkaufsmarkt, wo das Fahren unter Alkohol und ohne Fahrerlaubnis oder Versicherung an der Tagesordnung seien. Im Blankenhainer Neubaugebiet hingegen seien Drogendelikte der Schwerpunkt.