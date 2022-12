Guten-Abend-Geschichten für Kinder im Weimarer Rathaus

Weimar. An drei Terminen lesen OB Peter Kleine und die Beigeordnete für Bauen Claudia Kolb im großen Rathaussaal in Weimar Geschichten für Kinder ab drei Jahren.

Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Beigeordnete für Bauen und Stadtgeschichte Claudia Kolb (parteilos) lesen an diesem Donnerstag und Freitag sowie am Donnerstag in einer Woche, jeweils um 17.30 Uhr, im großen Rathaussaal Guten-Abend-Geschichten für Kinder ab drei Jahren. Darüber informiert die Stadt. Der Eintritt sei frei und ohne Anmeldung möglich. An den Donnerstagen lese die Überraschungsgeschichten Peter Kleine, am Freitag Claudia Kolb, heißt es.