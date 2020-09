Guten Morgen, Apolda: Der Minister und Belinda

Weit über 10.000 Jahre dürfte es her sein, dass unsereiner vom Jäger und Sammler zum Bauern wurde, die Bearbeitung der Scholle begann. Wissenschaftler reden dabei von der „Neolithischen Revolution“, wenngleich es damals wohl ein längerer Prozess war. Um einen temporären und zudem anders gearteten Wechsel indes dürfte es sich am Samstag handeln. Dann wird Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Anzug, Hemd und Krawatte gegen Gummistiefel und Arbeitskluft tauschen. Denn der 53-jährige Politiker tritt auf dem Hof von Niedertrebras Landwirt Holger Klopfleisch zum Praktikum an. Dem Vernehmen nach soll sich der Sozialdemokrat um Laura, Marabel und Belinda kümmern, womit keineswegs junge Bäuerinnen gemeint sind. Schließlich: Es soll nicht ums Vergnügen gehen, sondern um die Kartoffelernte. Maier wird also kräftig anpacken müssen. Gratis dazu wird ihm Klopfleisch Wissen zu vermitteln suchen. Er ist einer der Vorsitzenden der Initiative „Landwirtschaft verbindet“ und bot dem Minister jüngst bei einer politischen Aktion den Einsatz an.

