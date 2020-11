Nora Tschirner ist in ihrer Weimarer Rolle als Kira Dorn von den Krimi-Zuschauern zur beliebtesten Tatort-Kommissarin gewählt worden. Unter den Fans, die keine Preview der Serie in Weimar verpasst haben, dürfte das Ergebnis vollkommen einleuchtend sein. Aber: Es entspringt sogar einer repräsentativen Umfrage, die der „Playboy“ zum 50-jährigen Tatort-Jubiläum in Auftrag gegeben hat.

Seit 2013 spielt die gebürtige Berlinerin Nora Tschirner die Ermittlerin in der Kulturstadt. Und seither spalten die Folgen mit ihr und Christian Ulmen als Lessing die Geister – das ist in Weimar nicht anders als in der gesamten Tatort-Republik. Meine Vorliebe für die beiden hat einen noch viel älteren Grund: Im Film „FC Venus – Angriff ist die beste Verteidigung“ spielten sie 2006 in einer Komödie, die sich sowohl um Fußball als auch um Liebe gedreht hat. Der Streifen von Ute Wieland verschaffte meiner Familie das wirklich große Vergnügen, dass sowohl Eltern und als Kind gemeinsam über einen Film herzhaft lachen konnten. Ob Christian Ulmen auch über das Ergebnis lachen kann: Als Duo konnten er und Nora Tschirner in der Umfrage nicht wirklich einen Blumentopf gewinnen.