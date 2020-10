Guten Morgen, Weimar: Den Mut hochhalten

Es wird hart, und doch wird es anders als im Frühjahr. Das zeigen die Reaktionen schon am ersten Tag nach der folgenreichen Berliner Entscheidungen. Sportler, Wirte, Gastronomen – wen auch immer unsere Reporter befragt haben, niemand hat pauschal gegen die Einschränkungen gepoltert. Was die Menschen bewegt, das ist, wie es gehen soll und warum ihre genehmigten und funktionierenden Konzepte plötzlich nicht mehr ausreichen sollen. An dieser Stelle muss die Politik wohl die sehr allgemeine Begründung überzeugender ausführen.

Eine Frau aus dem Gastgewerbe sagte mir: „Ich habe mich den ganzen Tag bemüht, meine Stimmung wieder aufzuhellen. Passen Sie bitte auf, dass das bei mir nicht nach Jammern klingt.“ – Bei solchen Menschen stehen die Zeichen eben nicht auf kleinbeigeben. Tatsächlich haben sich auch Gäste, Kunden oder Vereinsmitglieder schnell auf das eingestellt, was im November folgt. Die einen schlüpfen in einer Hallenstunde unter, in der noch Platz ist. Andere haben ihren Dienstagsstammtisch auf Freitag vorverlegt. So sind es eben zwei in dieser Woche. Das alles kann den November nicht ersetzen, aber den Mut hochhalten. Denn mutlos schien uns am Donnerstag niemand. Und das ist doch eine ganze Menge wert.