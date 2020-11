Guten Morgen, Weimar: Die Bäumchen sind überall

Kann es sein, dass Weihnachtsbäume in diesem Jahr ein deutlich größeres Thema sind als sonst? Oder sind sie mir nur deshalb so präsent, weil so viele andere gewohnte Advents-Begleitbilder und -geräusche in diesem Jahr pandemiebedingt wegfallen? Dabei hatte ich über die Jahre ein eher pragmatisches Verhältnis zu dieser Sorte temporärer Zimmerpflanzen aufgebaut. Klar, als Kind war das eine Riesensache. „Kiefer oder Fichte“, daran schieden sich die Geister. Wir hatten beides mal. Papa brachte immer mindestens zwei Bäumchen, und er bastelte daraus mit Bohrer und Gartenschere eines, das sich halbwegs sehen lassen konnte. Vor allem fertig geschmückt mit massenhaft Lametta.

Diese Begeisterung flachte bei mir dann allmählich ab, aber auf meiner Wochenend-Tour unter anderem zu zwei öffentlichen Weihnachtsbäumen musste ich wieder daran denken. Und war durchaus beeindruckt davon, wie viel diese Tradition den Menschen gerade dann bedeutet, wenn Weihnachten etwas anders ist als sonst. Tja, nun dürfen Sie raten, was passierte, als ich nach Hause kam: Meine Frau hat sich offenbar auch von dieser Stimmung anstecken lassen und ordnete umgehend das Aufstellen unseres Baumes an. Das war sonst bei uns immer erst um den 3. Advent herum passiert. Und war doch irgendwie schön.