Weimar ohne Weihnachtsmann im Advent? Das konnte nicht gewollt sein. Ja, es kann keine Märchenhütte geben, wo der Rotrock stets die Kindergruppen traf, die ein Fenster im Rathaus-Adventskalender geöffnet hatten. Letzteren gibt es ja auch nicht. Aber das heißt doch nicht, dass deshalb seine Saison ausfällt.

Und tatsächlich: Vergangenes Wochenende hatte er schon einmal nachgesehen, ob ihn die Weimarer vermissen. Deshalb ist auch Weimars Innenstadtverein ist in sich gegangen und hat den Weihnachtsmann überredet, sich häufiger im Herzen der Kulturstadt sehen zu lassen. Auch ohne den traditionellen Weihnachtsmarkt.

Es wird – wie so vieles – zwar anders, als wir es kennen. Aber es wird unser stattlicher Weihnachtsmann sein, der mit seiner Kutsche durch die Innenstadt fährt. Natürlich lässt er sich auf dem erweiterten Wochenmarkt sehen. Er wird aber auch durch die Fußgängerzone rollen und einen Schwenk durch die Altstadt machen.

Eine feste Uhrzeit gibt es aus nachvollziehbarem Grund nicht. Nachmittags wird es sein und soll den Passanten donnerstags, freitags und samstags ein Stück jener Atmosphäre bieten, die in den Advent gehört. Deshalb fehlt auch ein Sack mit kleinen Überraschungen nicht. – In Weimar bekommen wir so etwas eben selbst 2020 hin.