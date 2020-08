Susanne Seide drückt Anna Blässe am Sonntag die Daumen

Susanne Seide drückt Anna Blässe am Sonntag die Daumen

Was hat sie nicht alles schon geschafft, diese Anna Blässe, die vor 33 Jahren in Weimar das Licht erblickt hat: Nationalspielerin in allen Altersklassen; eine der ersten Frauen im Fußball, die für eine Ablöse den Verein gewechselt hat, damals vom Hamburger SV zum VfL Wolfsburg, wo sie mittlerweile die dienstälteste Spielerin ist.