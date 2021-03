Guten Morgen, Weimar: Frisuren wie Kunst am Bau

Videokonferenzen mögen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Homeoffice praktisch sein. Schön sind sie selten. Nicht nur, dass die Web-Kamera je nach Standpunkt mal eine gedrungene Stirn, mal ein monumentales Doppelkinn zu betonen weiß. Sie teilt die Konferierenden dieser Tage auch in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: in jene, die beim Frisör waren, und die, denen der Wildwuchs inzwischen bis ins Gesicht geschrieben steht.