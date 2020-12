Guten Morgen, Weimar: Geschenk-Ideen auf dem Markt

Für viele waren sie nicht mehr wegzudenken: Die „Feine Weihnacht“ in der Notenbank und der etwas andere Weihnachtsmarkt an der Bauhaus-Uni hatten sich vom Insider-Tipp zu Märkten entwickelt, auf denen es alles andere als 08/15-Geschenke gab. Diese Jahr war sogar ein Special der „Feinen Weihnacht“ im alten Schlachthof geplant. Und, nicht überraschend, musste alles abgesagt werden.

Wer dennoch nicht auf lokale Geschenke verzichten möchte, dem bleibt der Weg in die Geschäfte oder auf den Markt. Direkt am historischen Rathaus hat der Innenstadtverein eine Hütte ergattert, in der hiesige Akteure montags bis samstags von 10 bis mindestens 15 Uhr ihre Waren feilbieten. Das ist zwar kein Ersatz für die Märkte, aber für beide Seiten eine kleine Entschädigung.

Und ist Ihnen etwas vor den Geschäften aufgefallen? In Zeiten des Verzichts auf Gewohntes sollen dort Laternen Weimar vorweihnachtlich erstrahlen lassen, so die schöne Idee des Innenstadtvereins, die immer weitere Kreise zieht.