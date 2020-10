Guten Morgen, Weimar: Grüße nach Chemnitz

Susanne Seide erinnert sich an etwas gerne.

Chemnitz hat sich am Mittwoch als Europäische Kulturhauptstadt 2025 durchgesetzt und wird diesen Titel mit einer noch nicht benannten Stadt in Slowenien tragen. Die Entscheidung der europäischen Auswahljury macht wehmütig. Damals...

Damals freute sich Weimar über den Titel, musste aber zwischendurch verdammt aufpassen, dass er die Stadt nicht finanziell in den Ruin treibt. Beim Blick zurück bleibt aber wohl am meisten haften, wie rasant sich die Kulturstadt durch zig Bauprojekte in den Jahren vor 1999 verändert hat – auch wenn manche bis heute steif und fest behaupten, dass die alte Weimarhalle nicht hätte abgerissen werden müssen.

Mein persönlicher Höhepunkt war – neben vielen tollen Veranstaltungen – die Wiedereröffnung des zwischendurch nur noch von Tauben bewohnten Neuen Museums in der Silvesternacht 1998/1999, auch wenn ich nicht dabei war. Umso mehr freute es mich 20 Jahre später, dass es 2019 mit der Ausstellung zu den Vorläufern des Bauhauses endlich seine Bestimmung gefunden hat.

Chemnitz sieht seine Bestimmung jetzt darin, in fünf Jahren die Nachfolge von Weimar anzutreten. Glückwunsch von der Ilm an die Chemnitz!