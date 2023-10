Guten Morgen Weimar: Hassliebe Zippelchen

Victoria Augener schwankt zwischen Abneigung und Sehnsucht.

Die ersten Zwiebelbauern kommen bald in der Stadt an. Und so sehr ich das Handwerk der Bauern respektiere, so sehr hadere ich mit der Frucht an sich. „Än Zippelchen verdärwet nischt“ höre ich meinen Opa noch sagen. Eine Zwiebel verdirbt nichts. Nicht den Braten, nicht die Suppe, er hätte sie wohl auch als Garnitur auf dem Marmeladenbrot gegessen, schätze ich. Ich wiederum verzog als Kind regelmäßig das Gesicht, wenn ich nur die kleinste Zwiebel in meinem Mittagessen entdeckte. Bis heute bin ich geübt darin, winzigste Stücke aus meinem Essen zu fischen. Bei meinen Großeltern führte meine Pedanterie dazu, dass Zwiebeln alsbald mit der Reibe zerkleinert und heimlich unter die Gerichte gemischt wurden. Das Kind sollte ja nicht hungern, aber in der Küche galt: Zwiebel ist die obligatorische Zutat.

Meine völlige Ablehnung habe ich abgelegt. Größer ist die Sehnsucht nach dem Geschmack des großelterlichen Essens. Ich koche sogar mit Zwiebeln, allerdings nur indem ich sie bis zur Unkenntlichkeit hacke. Ob ich am Wochenende dann einen Weimarer Zwiebelkuchen probieren werde? Mal sehen.