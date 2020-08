Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Weimar!

Bis vor ein paar Jahren wusste ich ehrlich nicht, was eigentlich Perseiden sind. Sie waren mir absolut Schnuppe, bis ich eines Tages erfuhr, dass es sich um Sternschnuppen-Regen handelt. Seither faszinieren sie mich jedes Jahr aufs Neue – so wie als Kind die tanzenden Glühwürmchen in der Nacht.