Wenn wir hören, dass Liebe Menschen zu Dingen verleitet, die zu einem Fall für die Polizei werden, denken die meisten zuallererst sicherlich an Gewalt, in welcher Form auch immer. In Weimar hat es eine am Boden liegende Liebes-Botschaft vorm Discounter in der Buttelstedter Straße geschafft, Einzug in die Akten der Ermittler zu halten.

In eben nicht gerade romantischer hellblauer Farbe und nicht sonderlich origineller Schreibweise prangte vor dem Eingang „Ich liebe dich“. Die rund 50 mal 80 Zentimeter große Botschaft mag manches Schmunzeln provoziert haben. Nicht aber beim Besitzer des Grund und Bodens, der die Polizei informierte und einen Schaden von rund 200 Euro reklamierte. Denn der oder die Verliebte hatte nicht Kreide, sondern haltbare Farbe verwendet, die es zu entfernen galt. Obwohl der Spruch sicher für einen geliebten Menschen gedacht war, könnte er bei diesem Discounter auch einen anderen Hintergrund haben: Beim ersten Lockdown im Frühjahr waren die Mitarbeiter so nett, das begehrte Klopapier nicht bei jeder Lieferung gleich in den Laden zu räumen. Dort konnten es abends noch Leute nach der Arbeit kaufen. Das fand ich echt liebenswert. Aber das mit dem Schriftzug war ich nicht, ehrlich!