Schon die Form der Pressemitteilung zur Umleitung des Ilmradweges machte stutzig. In gewundenem Ingenieurdeutsch wird dem Leser mitgeteilt, dass nicht sein soll, was man nicht will: Eine zumutbare Umleitung ohne Umweg über Tiefurter Allee und Webicht.

Es ist nur drei Wochen her, dass die Zusicherung zurückgezogen wurde, das Provisorium an der Ilm könne genutzt werden, bis die dauerhafte Umleitung am Kommunalwald kommt. Ein veränderter Bauablauf war die Begründung. Bis Ende Oktober soll die Unterbrechung dauern, hieß es. – Jetzt müssen plötzlich explodierende Kosten und der ehrenamtliche Werksausschuss für den Komplettrückzug herhalten. Glauben will das ohnehin niemand mehr. Denn die gesamte Diskussion zeigte, dass weder der Kommunalservice noch sein Ingenieurbüro eine solche Umleitung wollen. Wenn jetzt diejenigen, die erst zumutbare Kosten „veranschlagten“, nun auf ein doppelt so teures Angebot verweisen, dann trapst die Nachtigall durchs Ilmtal. Für den Bürger gibt es ohnehin keine höhere Instanz als das öffentliche Wort eines Oberbürgermeisters vor seinem Stadtrat. Und das steht. Wenn Peter Kleine nicht weiteren Schaden nehmen will, dann darf er sich nicht weiter von der Spitze des Kommunalservice und dessen Partnern vorführen lassen.