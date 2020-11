Guten Morgen, Weimar: Narren mit Verantwortung

Diese klare Aussage haben sie lange vor sich hergeschoben. Inzwischen war sie unvermeidlich: Es gibt in dieser Saison weder Fasching, noch Karneval in der bekannten Form in Weimar. Bis zuletzt hatte etwa der HWC an einem alternativen Saisonauftakt für den 11.11. gebastelt. Jetzt ist auch der nicht mehr zu verantworten. Und das nicht allein wegen des aktuellen „Wellenbrecher-Lockdowns“, der aus der Bütt sicher schon wegen des Begriffs seine närrische Ohrfeige bekommen hätte.

Nein, die Narren meinen es mit der Verantwortung so, wie sie es sagen: Angesichts der Infektionslage und den Erfahrungen anderenorts im Februar 2020 kann niemand mit gutem Gewissen närrische Veranstaltungen vorbereiten. Man stelle sich vor: Ausgangssperre wegen zu viel Narretei. Die stets mit großem zeitlichem, personellem und finanziellem Aufwand vorbereiteten Prunksitzungen und Faschingspartys würden die karnevalistischen Vereinigungen zudem bei einer derzeit nie auszuschließenden Absage in ihren Existenzen gefährden. Statt des Gewohnten denken die Narren über Alternativen nach Corona nach. Eine große Party im Sommer 2021? Ein größerer Auftakt am übernächsten 11.11.? Da ist einiges denkbar. Zumindest ein närrisches Lebenszeichen in diesem Winter traue ich den Narren zu. Lassen wir uns überraschen.