Guten Morgen, Weimar: Pfadfinder mit Stadtplan unterwegs

Susanne Seide über eine ganz neue Erfahrung in der Weimarer Innenstadt.

Eigentlich, so die allgemeine Erfahrung, freuen sich Touristen stets, wenn sie auf hilfsbereite Einheimische oder Kenner der Stadt treffen, die ihnen freundlich den Weg zum gesuchten Ziel erklären. Und eigentlich ist das von den Helferlein auch stets nett gemeint, nicht etwa aufdringlich oder so.

Bei einer kleinen Gruppe in der Innenstadt – ich vermute, ein Paar und seine beiden Kinder – war das etwas anders. Sie suchten ganz unübersehbar, ausgestattet mit einem kleinen Stadtplan, einen ganz bestimmten Ort. „Wo soll es denn hingehen?“, fragte ich in der Überzeugung, dass meine angebotenen Dienste durchaus gefragt sein könnten. Aber die Frau sagte mir freundlich ins verdutzte Gesicht, dass der Junge das Ziel alleine finden soll. So ganz altmodisch, nicht mit einem Smartphone und elektronischer Karte als Hilfsmittel.

Ob die Gruppe ihr Ziel erreicht hat, weiß ich nicht. Aber es kann gedauert haben. Nur gut fünf Meter entfernt von unserer Begegnung fragte ein Passant höflich: „Kann ich Ihnen helfen?“. Und das könnte sich durchaus noch zig mal wiederholt haben.