Guten Morgen, Weimar: Schrödingers Virus

Victoria Augener schreibt über Corona-Schnelltests und ihre Tücken.

Alles hustet, niest und schnieft, jedes Kratzen im Hals lässt Böses ahnen. Und – wer hätte gedacht, dass wir uns in Jahr drei nach Pandemieausbruch noch damit herumschlagen – doch wer letztes Wochenende auf dem Zwiebelmarkt war, sollte sich auf Corona testen.

Es geht wieder rum, und deshalb kramen auch wir in der Redaktion die Schnelltests heraus. Ein zweiter Strich erscheint bei keinem der Kollegen, bei mir jedoch auch gar kein erster. Krank oder nicht krank, das ist hier die Frage frei nach Shakespeare. Oder wissenschaftlicher: Schrödingers Corona. Ich bin gleichsam Corona-positiv und negativ, so wie die Katze in Erwin Schrödingers Experiment gleichsam als lebendig und tot angesehen werden kann, bevor die Kiste geöffnet wird.

Das sagt ihnen nichts? Physiker Schrödinger wollte 1935 mit diesem Gedankenexperiment den Zustand von Atomen veranschaulichen. In der Kiste befindet sich mit der Katze eine radioaktive Substanz. Sobald sie zerfällt, wird ein Gift freigesetzt. Doch niemand weiß sicher, wann die Substanz zerfällt. Lange Rede, kurzer Sinn – testen Sie sich mal lieber.