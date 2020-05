Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Weimar: Schröter-Weg ohne Corona

Der Anblick der glücklichen Menschen, die Mittwoch als erste Weimarer wieder Gastronomie auf den Plätzen genießen konnten, zauberte wohl vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Eine Idee, wie die Leser unserer Zeitung den Virus im Praktischen ernst nehmen, aber auch ein wenig darüber lächeln könnten, hat der emeritierte Weimarer Professor Olaf Weber.

Er schlägt vor, dass der meist begangene Weg im Park an der Ilm, der Corona-Schröter-Weg, wegen "seines empörenden Vornamens und wahrscheinlich auch seiner epidemischen Wirkung" in Schröter-Weg umbenannt werden solle. "Auf diese Weise könnten wir die Lieblings-Schauspielerin unseres Großherzoges ehren, ohne dem Virus eine Handhabe zu liefern, sich in unserer Stadt einzunisten", begründete er die Idee.

Olaf Weber liefert damit den Beweis für meine Hoffnung: Dass uns der Virus den Humor nicht nehmen kann.