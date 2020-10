Guten Morgen, Weimar: Schülerwunsch Gewicht geben

Ohne Geld, doch im Vertrauen darauf, Mitstreiter und Sponsoren zu gewinnen, starteten die Umbauarbeiten am Schülertreff der Regelschule „Am Lindenkreis“ in Buttelstedt. Und der Fortgang der Arbeiten belohnt den Mut der überaus engagierten Schulsozialarbeiterin. Ein wenig rückt sie damit auch das Aufgabenfeld eines Schulsozialarbeiters ins Zentrum. Das besteht nämlich laut Definition darin, Kindern und Jugendlichen in enger Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern bei der Bewältigung ihrer Lernprobleme oder ihrer Lebensprobleme zu helfen, ihre Persönlichkeit zu stärken und im sozialen Umfeld Ressourcen zu erschließen. Wer wie Gabriele Witzmann beim Ausbau und der Modernisierung des Schülertreffs so voller Elan für die Belange der Schüler eintritt, wirbt nicht nur für die Schulsozialarbeit und ihre Notwendigkeit. Sie gibt den Kindern und Jugendlichen auch ein Beispiel, dass sie vor vermeintlich unüberwindbaren Hürden nicht kapitulieren sollten, sondern sie mit Mut und Selbstbewusstsein überwinden können.