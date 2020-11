Auf einem Bahnhof zu warten, ist oft langweilig, an den Gleisen und in der großen Halle in Weimar zugig obendrein. Das hat sich geändert: Im alten Info-Punkt hat die Weimarer Designerin Christel Schöne mit Farbe und Fantasie eine gute Stube eingerichtet.

Es spricht Bände, wie sie an die Aufgabe der Bahn herangegangen ist, Weimarer Motive für den separaten Warteraum zu erdenken, den sich Kunden gewünscht haben: Statt die üblichen Abbilder von Dichterdenkmal, Schloss & Co. an die Wand zu malen, entschied sich Christel Schöne für ein Bücherregal, in dem sie mehr oder weniger sichtbar Weimar-Bezüge drapierte. Da tragen Bücherrücken etwa den Titel „Weimar-Tatort“, befassen sich mit Nietzsche oder Buchenwald, finden sich im Regal „Elephant“-Buchstützen, die Brille von Lyonel Feininger oder eine Büste von Anna Amalia. Ganz versteckt steht eine Weinflasche – nicht etwa wegen des heimlichen Genusses, sondern als Symbol für den Weinbau in ­Weimar. Und die weiße Katze? „Die ist für die Kinder“, sagt Christel Schöne lachend, weil sie bereits beim Malen von Knirpsen darauf angesprochen wurde. Leider bleibt die gute Stube noch verschlossen: Sie dient der Bahn zunächst als Séparée für Corona-Verdachtsfälle.