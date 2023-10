Guten Morgen, Weimarer Land: Familie mit Händchen

Dirk Lorenz-Bauer über Wissen und Erfahrung der Generationen

Okay, das Wetter soll am Samstag nicht gerade berauschend werden. Aber trotzdem: Nehmen Sie sich doch die Zeit, besuchen sie das Thüringer Weingut Zahn in Kaatschen, wenn Sie noch nichts vorhaben. Denn bei Winzern und Kellermeistern lässt sich stets etwas lernen. Über Zusammenhänge in der Natur. Über den Einfluss der Witterung. Über Finessen im Weinkeller und eben über den Genuss im Allgemeinen und im Besonderen.

Wein ist Kultur. Und eben wert, gepflegt zu werden. Um das Wissen um den Wein auch bei interessierten Laien zu erweitern, bietet Winzer André Zahn am Samstag (21. Oktober) also bei Weinbergtouren zwei öffentliche Weinlagenproben an – je drei am Dachsberg und in der Lage Tultewitzer Bünauer Berg. 11 und 14 Uhr trifft man sich am Weingut zum Start gen Reben.

Dies alles vorm Hintergrund des 25-jährigen Jubiläums des Betriebes. 2016 übernahm es André Zahn von Vater Hartmut, während Schwester Elvira die Weinstube übernahm. Tochter Annett ist in der Pfalz. Ebenso im Weinsegment. Kurzum: Diese Familie hat einfach ein Händchen für die Reben.