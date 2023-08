Guten Morgen! Weimarerin entdeckt Bernsteinzimmer am Bodensee

Susanne Seide über einen sensationellen Zufallsfund.

Diese Entdeckung war so sensationell, dass ich sie erst einmal sacken lassen musste, bevor ich hier davon berichten kann. Woran sich seit Jahrzehnten unzählige Hobbyforscher und Experten die Zähne ausgebissen haben, das ist mir mit Leichtigkeit beim Vorbeischlendern gelungen. Ich habe das Bernsteinzimmer entdeckt. An einem Ort, wo das verschollene Prachtstück wohl niemand erwartet hatte: in Lindau am Bodensee in der Vorderen Metzgergasse 4.

Durchs Fenster waren zig Bernsteine zu sehen – sie ergaben aber nicht zusammengesetzt das legendäre Zimmer, sondern dienten als kleine Schmuckstücke einfach als Hingucker in der Auslage des Ladens, der den Namen Bernsteinzimmer trägt. Von daher verständlich, aber wie jemand am Bodensee dazu kommt, Bernstein zu verkaufen, hat sich mir erst beim Recherchieren erschlossen: Es gibt tatsächlich in der Nähe Stellen, an denen der Schmuckstein aus fossilem Harz gefunden wurde. Das Zimmer indes war es nicht, und auch in Wuppertal werde ich nicht fündig. Dort gibt es ein Bernsteinzimmer – eine Pralinen- und Schokoladenmanufaktur.