Guten Morgen: Wie sich unbemerkt eine Drogerie in Weimar ansiedelt

47 Stunden bis zum Ziel? Susanne Seide bewahrt sich von Weimar nach Weimar vor einem Gewaltmarsch.

Diese Woche flatterte eine sehr freundliche Mail in unserem Büro ein. „Sehr geehrte Redaktion, anbei erhalten Sie unsere Pressemitteilung zur Neueröffnung der Rossmann-Filiale in Weimar am Samstag, 28. Oktober. Wir denken, das könnte und sollte eine Erwähnung wert sein, denn Rossmann ist nicht nur ein preiswerter Nahversorger im Drogerie-Sortiment, sondern schafft und sichert auch Arbeitsplätze in der Region.“

Das weckte natürlich meine Neugier. Wo konnte in den vergangenen Monaten – scheinbar von uns vollkommen unbemerkt – eine neue Filiale entstanden oder eine bestehende umgebaut worden sein? Kurz nachgedacht. Die Drogerie in Nord ist ja noch so gut wie neu. Ich war kurz davor, mir den Mantel überzuwerfen, um ins Atrium zu gehen und dort nachzusehen. Schließlich wollte ich doch nicht, dass Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Eröffnungsschnäppchen entgehen.

Vorsichtshalber öffnete ich dann doch erst einmal den Anhang. Das war gut so. Denn zu Fuß wäre ich bis zu der Filiale 47 Stunden unterwegs gewesen. Sie ist in der Herborner Straße in Weimar an der Lahn!