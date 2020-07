Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Wo im Tatort der Süden liegt

Ein Weimar-Tatort als Wunschfilm für den Sonntagabend. Und dann holt er auch noch den Quotensieg. Nach Agenturmeldungen sollen sich 5,79 Millionen Zuschauer die Episode „Der kalte Fritte“ aus dem Jahr 2018 angesehen haben. Am Sonntag war das immerhin ein Marktanteil von 20,6 Prozent. Bei seiner Erstausstrahlung im Februar 2018 hatten noch 9,79 Millionen Zuschauer eingeschaltet. So ein warmer Sommerabend bietet eben mehr als eine Wiederholung in der Glotze.

Wobei „Der kalte Fritte“ für Einheimische neben der Geschichte auch die typischen Weimar-Effekte hat. Etwa die Table-Dance-Bar „Chez Chériechen“ im alten Milchhof, deren Innenleben mangels Weimarer Motiven in Erfurt gedreht werden musste. Oder die Blicke in den „alten“ Elephant vor dessen Umgestaltung und in die reale Baustelle Amtsgericht. Auch der Kindergarten an der Windmühle ist mit seinen ovalen Neubauten zu sehen. Oder die Villa am Horn als Mord-Schauplatz: Ausgerechnet ein Uni-Professor ist als Jury-Vorsitzender für ein Goethe-Geomuseum das Opfer und wird mit einer Gropius-Büste erschlagen.

Mein persönlicher Höhepunkt ist allerdings die Schluss-Szene, in der Hermann Beyer (alias Vater Stich) mit seiner jungen Geliebten gen Italien flieht und an der Grenze gestoppt wird. Die Polizeibeamten (Sinds Österreicher oder Italiener?) stoppen ihn in der Senke zwischen Holzdorf und Schoppendorf, da, wo im Tatort der Süden beginnt.