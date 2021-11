Gutendorfer schulen sich im guten Schnitt von Obstbäumen

Obstbaumwartin Alexandra Wesner gab in Gutendorf einen Kurs im Schneiden von Obstbäumen.

Gutendorf. Die Grüne Liga richtete einen Kurs zum richtigen Schnitt von Obstbäumen im Bad Berkaer Ortsteil Gutendorf aus.

Der Jahreszeit entsprechend hatte sich die Grüne Liga Thüringen aus Weimar am vergangenen Samstag zu einem Obstbaumschnittkurs in Gutendorf angesagt. Deren Geschäftsführerin Grit Tetzel brachte in den Bad Berkaer Ortsteil genügend Werkzeug und für das Grundlagenwissen auch Literatur für alle mit. Referentin war die Obstbaumwartin Alexandra Wesner, die den 16 Teilnehmern aus Gutendorf, Meckfeld, Blankenhain, Weimar und Vieselbach neben der Theorie auch praktisches Wissen für den Obstbaumschnitt vermittelte und ihre Erfahrungen weitergab.

Nach drei Stunden Theorie im Kulturhaus, für die die Kursteilnehmer vorab immerhin einen 2G+-Nachweis zum Infektionsschutz zu erbringen hatten, wurde an den Obstbäumen auf dem angrenzenden Spielplatz versucht, das gerade Gelernte anzuwenden. Schließlich hatten die Bäume dort schon Jahrzehnte keine grundlegende Pflege mehr genossen. Umso dringender war es, sie nun einer Baumschnittkur zu unterziehen. Ortsteilbürgermeisterin Kathrin Reichardt übernahm die Verköstigung, kochte eine warme Suppe zum Mittagessen sowie Kaffee und Tee für alle Teilnehmer. Da es draußen dann doch etwas kühl wurde, gab es zum Abschluss noch Kinderpunsch und Glühwein. Noch am Samstag dachten die Gutendorfer bereits über eine Fortsetzung des Kurses nach.