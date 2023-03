Gymnasium in Mellingen öffnet seine Türen

Mellingen. In der Umpferstedter Straße in Mellingen sind Neugierige am Samstagvormittag willkommen.

Zu seinem Tag der offenen Tür lädt der Mellinger Schulteil des Lyonel-Feininger-Gymnasiums am Samstag, 4. März, von 9 bis 12 Uhr ein. Schüler und Pädagogen präsentieren Ergebnisse aus dem Unterricht, zeigen Eindrücke von Studienfahrten, stehen für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Zur Eröffnung treten in der Turnhalle die Schülerband sowie kleine Sportgruppen mit ihren Tanz- und Turn-Vorführungen auf. Mitmach-Angebote wie Line-Dance, Step-Akrobatik und ein Hindernis-Parcours sollen die Besucher in Bewegung bringen. In den naturwissenschaftlichen Räumen locken Experimente zum Zuschauen und Mitmachen. Auch das elektronische Noten- und Klassenbuch wird präsentiert. Eine Tombola sowie Verkaufsstände ergänzen das Programm.