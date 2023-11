Haindorf feiert Martinstag

Haindorf. Das Nordkreis-Dorf ehrt am Freitagnachmittag den Heiligen von Tours.

Mit einem Umzug und einer feierlichen Andacht will die Kirchengemeinde im kleinen Nordkreis-Ort Haindorf (Landgemeinde Am Ettersberg) am Freitag, 10. November, den Martinstag begehen. Treffpunkt für die Umzugs-Teilnehmer ist 16.30 Uhr an der St.-Marien-Kirche.

Angeführt von einem Darsteller des heiligen St. Martin von Tours auf einem Pferd ziehen die Teilnehmer mit Fackeln und Lampions durch das Dorf sowie rund um die Talburg. Nach der Rückkehr ist eine Andacht in der Kirche geplant.

Natürlich haben die Organisatoren auch an das leibliche Wohl gedacht: Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen gibt es die traditionellen Martinshörnchen sowie heiße oder kühlere Getränke.