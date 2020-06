In der Brehmestraße waren rund 25 Haushalte in den geraden Hausnummern vom einem Stromausfall betroffen – ausgelöst durch einen Kabelfehler.

Halbe Brehmestraße nicht am Stromnetz

Ein Kabelfehler löste in der Brehmestraße einen Stromausfall aus. Zunächst waren am Donnerstag ab etwa 18 Uhr nur wenige Haushalte betroffen, die nachts durch eine Umschaltung wieder ans Netz kamen. Freitag gegen 7 Uhr war dies laut ENWG Energienetze Weimar nicht mehr möglich. Die Reparatur an der Fehlerstelle führte dazu, dass bei rund 25 Haushalten in den geraden Hausnummern Brehmestraße 2 bis 12 zwischen 10.15 und 14 Uhr der Strom weg war. Die ENWG hat sich für die Geduld und das Verständnis der Betroffenen bedankt.