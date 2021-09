Weimar. Graue Panther unterstützen den Gesundheitslauf

Der Landesverband Graue Panther Thüringen unterstützt einen Halbmarathon in Weimar, den Andrea Paul angeregt hat. Die Läuferin will am Sonntag, 5. September 2021, 7 Uhr, am Dichterdenkmal auf dem Theaterplatz starten und die 21 Kilometer lange Strecke im Park an der Ilm laufen. Sie freue sich über alle, die für den Sport und für die Gesundheit mitlaufen, heißt es in einer Pressemitteilung.