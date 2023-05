Haltung zeigen gegen Rechts

Susanne Seide über Wunsch und Wirklichkeit am DNT.

Weimar ist und bleibt Weimar – und überlässt deswegen am Montag den Rechtsextremen in der Innenstadt nicht das Feld. Sie dürfen ganz sicher sein, dass sie sich nicht vor der Kulisse der Stadt so präsentieren können, wie es ihnen in ihrer ideologischen Gedankenwelt vorschwebt. Neben den drei Gruppen, die gemeinsam zu Gegen-Kundgebungen aufgerufen haben, beteiligt sich auch das Deutsche Nationaltheater an den Aktionen gegen die Rechtsextremisten. Während sie auf schöne Bilder hoffen dürften, die sie vor der Wiege der deutschen Demokratie zeigen, wird die Aufschrift auf einem Banner ganz deutlich zeigen, dass sie hier mehr als nur unerwünscht sind.

Das DNT will den Auftritt der Rechtsaußen nicht unkommentiert lassen und vermiest ihnen in seiner gewohnt sehr politischen Haltung den Triumph, das Haus quasi für sich zu vereinnahmen. Diese Haltung sollten auch alle Weimarer zeigen, die dem geschichtsverdrehenden Demagogen an diesem wie auch an jedem anderen Platz nicht das Feld überlassen wollen. Es sollte eine klare und vor allem auch eine friedliche Haltung sein.