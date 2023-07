Hammerstedter feiern ihre Kirmes

Hammerstedt. Von Freitag bis Sonntag wird rund um das Kettenkarussell ausgelassen gefeiert.

Das klassische Kettenkarussell ist schon aufgebaut: Die Hammerstedter Kirmes startet am Wochenende in ihre nächste Auflage. Los geht es am Freitag, 28. Juli, mit einer Disco-Party mit DJ Timmy. Nach der Ständchen-Tour am Samstag folgt ab 20 Uhr der Traditions-Umzug durch das Dorf, dann spielt ab 21 Uhr „Foxx“ zum Kirmestanz. Am Sonntag ab 10 Uhr begleiten die Neumarker Blasmusikanten den Frühschoppen, ab 12 Uhr gibt es Klöße, ab 15 Uhr den Kindertanz mit Uwe Herffurth.