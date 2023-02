Initiativen und Vereine haben zur Gedenkveranstaltung an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau vor drei Jahren geladen.

„Hanau ist überall“: Gedenkveranstaltung in Weimar

Weimar. Initiativen und Vereine haben am Sonntag zu einer Performance und einer Kundgebung nach Weimar eingeladen.

Am dritten Jahrestag des rassistisch motivierten Anschlages von Hanau am 19. Februar 2020 versammelten sich Weimarer Bürgerinnen und Bürger, um der neun Menschen zu gedenken, die bei dem Attentat in einer Shisha-Bar und einem Café ermordet wurden. Eingeladen hatten dazu Stiftungen, Verbände und Initiativen.

Mit großen Porträts der Opfer versammelte sich zunächst ein kleiner Kreis auf dem Marktplatz. Von dort zog die Gruppe zum Goethe-Schiller-Denkmal auf dem Theaterplatz und weiter auf den Goetheplatz, teilt Margarita Certeza Garcia, Dozentin der Freien Kunst und Leiterin des Antidiskriminierungsbüros an der Bauhaus-Universität mit.

Bei einer Performance standen die Akteure mit den Porträts 36 Minuten lang still, damit dreimal die Zeit des Anschlags, und unterbrachen die normalen Sonntagsaktivitäten, um einen kleinen Moment der Besinnung zu provozieren. Mit dem Slogan „Hanau ist überall“ wurde auf den alltäglichen Rassismus aufmerksam gemacht, den Migranten in Europa erleben.

Die T-Shirts der Darsteller listeten auch 372 bekannte Opfer rassistischer Gewalt in ganz Deutschland auf. Die Namen der neun Opfer von Hanau wurden verlesen.