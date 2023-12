Handschriften großer Denker in Weimar präsentiert

Weimar Klassik Stiftung Weimar zeigt Schriftstücke, um die die Sammlung in diesem Jahr gewachsen ist.

Die Sammlung an Handschriften im Goethe- und Schiller-Archiv ist in diesem Jahr bedeutend gewachsen. Einen Überblick darüber, was in den letzten Monaten hinzugekommen ist, haben kürzlich die Klassik Stiftung Weimar und die Freundesgesellschaft des Archivs gegeben. So präsentierte Johannes Korngiebel (im Bild) eine Handschrift Christoph Martin Wielands aus einem Manuskript. Näher eingegangen wurde auch auf Schriftstücke von Johann Wolfgang von Goethe.