Hardrock-Nacht im Weimarer Kasseturm

Weimar. Pflichttermin für Metalheads: Zwei Bands eifern in Weimar Iron Maiden nach.

Den britischen Musikgrößen von Iron Maiden eifert die Tribute-Band „Secret of the Hanged Man“ am Samstag, 4. November, im Kasseturm nach.

Die Band, bei der der Partysan-Festival-Veranstalter Mario Flicke aus Weimar am Bass steht, hat sich der harten Gitarrenmusik verschrieben, ebenso wie Ironbite. Die Band aus Sachsen-Anhalt beschreibt ihren Stil als „hard ‘n’ heavy“ und heizt dem Publikum zudem ein. Um 20 Uhr wird das Konzert beginnen, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Der Monat November startet im Kasseturm indes schon mit einer Faltenrockparty an diesem Freitag, 3. November, ab 21 Uhr. Alle diejenigen, die 30 Jahre plus sind und Rockmusik der vergangenen 40 Jahre mögen, sollten sich dieses Tanzvergnügen nicht entgehen lassen, heißt es in der Ankündigung. Das bewährte Dj Duo Henne und Toni legt auf. Wer verhindert sein sollte, hat dieses Jahr noch die letzte Gelegenheit, am 8. Dezember mit dabei zu sein.

Am Montag, dem 6. November, finden sich die Freunde von dem vor 25 Jahren verstorbenen Drummer Ringo Stilke im Kasseturm ein, um wieder gemeinsam eine Musikerparty zu feiern. Die Traditionsveranstaltung „In Memory of Ringo Stilke“ beginnt um 20 Uhr.