Hartung im Visier der Weimarer Montags-Demonstranten

Weimar. Weimarer Landtags- und Stadtratsmitglied Thomas Hartung (SPD) schreibt von rechtsextremen Strukturen im Kontext der sogenannten Montagsspaziergänger. Die reagieren prompt.

Thomas Hartung bekommt dieser Tage mehr Mails als sonst. Das Weimarer Stadtrats- und Landtagsmitglied der SPD hat unter dem Titel „Die Pflicht zur Gegenrede“ im Weimarer Rathauskurier einen Beitrag verfasst, in dem er auf mutmaßlich rechtsextreme Strukturen im Kontext der sogenannten Montagsspaziergänge aufmerksam macht. Seitdem wenden sich einige Demonstrationsteilnehmer mit teils kruden Mails an das SPD-Mitglied. Seitdem macht der Protestzug langsam vor seiner Haustür, seitdem wird dort sein Name skandiert.

Rückblick, Montagabend: Zu gewohnter Zeit trafen sich auch in dieser Woche rund 600 Menschen auf dem Sophienstiftsplatz zum sogenannten Montagsspaziergang. Mit im Gepäck hatten sie ein Transparent: „Des Volkes Stimme braucht keinen Rattenfänger“. Die Demonstrationsteilnehmer beziehen sich damit auf den Beitrag, den Hartung Mitte November im Rathauskurier veröffentlichte. „Wenn rechtsextreme Rattenfänger versuchen, aus den Ängsten und Nöten vieler Menschen Kapital zu schlagen, ist nicht Diskussion gefragt, sondern Gegenrede“, heißt es dort.

Wenig später passiert der Protestzug die Straße, in der Thomas Hartung wohnt. Die Polizei schaut genau hin, auch Weimars Polizeichef René Treunert ist vor Ort. Die Demonstrationsteilnehmer werden langsamer, gehen den SPD-Mann in Sprechchören persönlich an. „Hartung komm raus, wir stehen für die Zukunft deiner Kinder“, hätten sie vor zwei Wochen skandiert, sagt Thomas Hartung. In der vergangenen Woche sei er nicht zu Haus gewesen.

„Aus meiner Sicht ist das alles nicht strafbar“, sagt Thomas Hartung. „Das muss man aushalten.“ Dennoch, so sagt er, ist es sein gutes Recht, die montäglichen Proteste zu bewerten – auch öffentlich. Und stellt fest: „Die haben ein sehr merkwürdiges Verständnis von Meinungsfreiheit.“ Worauf sich Hartung bezieht, ist der Mailverkehr zwischen ihm und einigen Teilnehmern der Demonstrationen sowie einem Reichsbürger. Der Schriftverkehr liegt dieser Redaktion vor. Immer wieder beanspruchen Demonstrationsteilnehmer darin das Recht auf Meinungsfreiheit für sich. Sprechen von einem Risiko, auf der Straße zu demonstrieren. Gleichermaßen wird dem SPD-Mann „Hass und Hetze“ in seinem Beitrag vorgeworfen. Thomas Hartung verweist darauf, dass das Recht auf Meinungsäußerung für jeden gilt. Er entgegnet: „Ich habe auch das Recht, genauso lautstark meine Meinung zu äußern. Und das haben Sie genau so auszuhalten, wie ich es bei ihnen tue.“

Fakt ist, dass das Recht, seine Meinung in einer angemeldeten Demonstration kundzutun, in der Bundesrepublik ein Grundrecht ist. Hartung verweist auf andere Proteste, beispielsweise im Iran, wo die Menschen tatsächlich Leib und Leben riskieren, wenn sie auf die Straße gehen.

Ebenfalls immer wieder Thema: Die Fahnen der Freien Sachsen, einer Kleinstpartei, die der sächsische Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft hat und die regelmäßig an dem schwarzen Truck befestigt sind, der den Protestzug in Weimar anführt. Auch deswegen endet der Beitrag im Rathauskurier eigentlich mit einem Aufruf zur Selbstreflexion, wenn Hartung schreibt, dass es der falsche Weg sei „hinter denen herzulaufen, die laut schreien und ganz andere Dinge im Sinn haben.“