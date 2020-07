Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hausdurchsuchung mit Spürhund: Polizisten nehmen Wohnung unter die Lupe

Am Dienstagvormittag fanden in der Trierer Straße 24 in Weimar Durchsuchungen des Landeskriminalamts Thüringen und der Bereitschaftspolizei (Beweis- und Festnahmeeinheit) statt. Nach Aussagen eines Hausbewohners wurde die Wohnungstür der betroffenen Wohnung mit einer Ramme geöffnet. In der Wohnung sollen Drogen gefunden wurden sein. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihund.

Vermutlich steht die Durchsuchung im Zusammenhang mit einem Einsatz vor zirka zwei Wochen in Weimar. Damals wurde ein Drogenring ausgehoben; ein Sondereinsatzkommando verhaftete mehre Personen. Zudem wurden Waffen sichergestellt.

