Bach und Bauhaus verbinden am 17. und 18. Dezember die Konzerte „Hausmusik (wie) bei Paul Klee“ in dessen früherer Wohnung Am Horn 53.

Hausmusik in Klees einstiger Wohnung in Weimar

Zum 140. Geburtstag des Malers und Bauhaus-Meisters Paul Klee bietet die Bach Biennale eine „musikalische Finissage“ des Bauhaus-Jahres der besonderen Art: Die „Hausmusik (wie) bei Paul Klee“ am 17. und 18. Dezember in Privaträumen sind Hommage und Reminiszenz an den Musiker Paul Klee und knüpfen an die intensiv gepflegte Tradition häuslicher Kammermusik bei Klees an. Er spielte Violine und liebte Bach, seine Frau Lily Stumpf war Pianistin.

Mit Johannes Gebauer (Violine), Camilla Köhnken (Klavier) und Kai Köpp (Moderation und Viola) widmen sich international ausgewiesene Solisten, Musikwissenschaftler und Experten auf dem Gebiet der Aufführungspraxis in offener Moderation dem spartenübergreifenden Thema. Es erklingen Werke von Bach, Beethoven und Brahms. Getränke und leichte Kulinarik sind im Eintrittspreis inbegriffen.

Dienstag und Mittwoch, 17. und 18. Dezember, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uh; Am Horn 53; Karten 30, erm. 25 Euro: Tourist-Information und Abendkasse