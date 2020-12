Heiligabend vor 70 Jahren war Herderkirche keine Ruine mehr

Weimar Die erste Christvesper in Stadtkirche von Weimar nach dem Krieg fand 1950 statt

Von Rudolf Wendt

Weimar. Heiligabend vor 75 Jahren stand Weimar noch im Zeichen der Kriegsschäden. Die Stadtkirche St. Peter und Paul – heute Teil des Weltkulturerbes – war beim schwersten Luftangriff am 9. Februar 1945 durch zwei Sprengbomben zur Ruine geworden. Der Ost-Turm und zwei Drittel des 19 Meter hohen Daches samt hölzerner Kreuzgewölbekonstruktion waren eingestürzt. Auch der übrige Dachstuhl war unrettbar verloren. Es sollte fünf Jahre dauern, bis wieder eine Christvesper in dem als Herderkirche bekannten Gotteshaus gefeiert werden konnte.

Oberbaurat Karl Wiesenbach wurde die Verantwortung für die Bauarbeiten übertragen. Doch es dauerte bis zum Herbst 1948, ehe die große Aufgabe in Angriff genommen werden konnte. Theater und Goethehaus hatten Vorrang. Nach Fürsprache des Landesbischofs bei der Sowjetischen Militäradministration wurden endlich die Baustoffe zugewiesen.

Dem komplizierten Abbruch folgte die Sicherung der Mauerkronen, sodass der Dachstuhl errichtet werden konnte. Mit einem Konzept des modernen Ingenieurholzbaus auf Vorschlag von Bauingenieur Hensel benötigte man nur ein Drittel Schnittholz der ursprünglichen Bauweise.

Im Dezember 1949 wurde mit Bischof Moritz Mitzenheim Richtfest gefeiert. Nach der Dachschalung gelang es im Januar 1950 innerhalb weniger Tage, schützende Dachpappe zu verlegen. Tags drauf setzten Schneefall und klirrender Frost ein. Im Sommer brachten Weimarer Dachdeckerfirmen den Lehestener Schiefer auf; sogar der kleine Ost-Turm konnte gerichtet und eingedeckt werden.

Die Christvesper 1950 geriet so gleichzeitig zur feierlichen Wiedereinweihung. Ingo Braecklein hatte gerade erst die Nachfolge des verstorbenen Superintendenten Richard Kade angetreten und leitete diese besondere Christvesper. Der Schreiber dieser Zeilen war als Zwölfjähriger dabei und erinnert sich an den spärlich erleuchteten Raum. Ringsum hohe Holzgerüste, schmutziger Fußboden, an Bänke nicht zu denken.

Inmitten dieser „Unordnung“ hatte man einen Not-Altar errichtet, mit brennenden Kerzen und einem hohen Kreuz aus Baulatten. Zwei Christbäume verbreiteten ihren Glanz, berichtete später Oberkirchenrat Wolfgang Schanze in der Festschrift. Die große Menschenmenge lauschte andächtig dem alten Text von der Geburt des Erlösers und der Predigt des Superintendenten. Ein Posaunenchor begleitete den Gesang der glücklichen Gemeinde.

2020 wird die Stadtkirche Heiligabend zwar offen sein, aber keine Christvesper erleben. Im Haus können Besucher das Friedenslicht abholen. Das Weihnachtsevangelium soll derweil unter dem Motto „Weihnachten kommt“ dezentral in der ganzen Stadt verbreitet werden. Dieser Heiligabend wird in die Stadtgeschichte eingehen wie jener 1950.

Der Autor war langjähriger Vorsitzender der Freunde des Stadtmuseums.