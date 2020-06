Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimatstuben in Nohra erstmals wieder geöffnet

Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnen am Wochenende die Nohraer Heimatstuben wieder regulär ihre Pforten für Besucher. Am Samstag, 6. Juni, von 15 bis 17 Uhr ist Sieglinde Römhild, die Sprecherin des Ortschronisten-Teams, mit einer Mitstreiterin vor Ort. Der Eintritt ist wie immer frei, eine Spendenbox steht allerdings bereit. Die Ortschronisten haben das ehemalige Schulgebäude in ein kleines Museum verwandelt, das seit 2016 die typischen Lebensverhältnisse früherer Jahrzehnte widerspiegelt.

