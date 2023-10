Heimspiel für Volle Paule auf dem Weimarer Zwiebelmarkt

Susanne Seide über das Musikprogramm auf den Bühnen beim Weimarer Zwiebelmarkt – und warum sie zu Malle-Songs geht:

Kani war – wie sollte es bei Kani auch anders sein – ein super Auftakt für das Bühnenprogramm auf dem Theaterplatz. Nicht nur, dass der Platz voll war, auch die Stimmung ließ keine Wünsche offen – getanzt wurde selbst von jungen Leute direkt vor dem Haus der Weimarer Republik.

Bekanntester Act beim diesjährigen Zwiebelmarkt ist am Samstagabend ab etwa 22.30 Uhr auf dem Goetheplatz das deutsche Musikprojekt Glockenbach, das mit Electronic Dance Music und elektronischer Popmusik nicht nur Tanzbares für die ganz jungen Leute liefert – etwa den Charthit „Dirty Dancing“.

Ansonsten, das ist sicher, finden die Besucher des Zwiebelmarktes wieder ihre musikalischen Vorlieben an den bekannten Plätzen mit unzähligen Weimarer und Thüringer Originalen oder Coverbands aller Genres.

Obwohl das so gar nicht mein musikalisches Ding ist, habe ich mir fest vorgenommen, am Samstag ab voraussichtlich 17.15 Uhr mal Volle Paule auf der Zwiebelalm anzuhören. Wer weiß, vielleicht schafft der junge Weimarer mit seinem Malle-Song „Lang wie ein Aal“, was Kani längst kann: echt gute Stimmung.